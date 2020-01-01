Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июня 2019 года Samsung Galaxy M40 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M31, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9611 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.