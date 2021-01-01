Samsung Galaxy M42 5G против A32 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 апреля 2021 года Samsung Galaxy M42 5G с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 750 5G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A32 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 720 5G и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M42 5G
- Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 638 и 499 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|266 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
|81.6%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|164.2 мм
|Ширина
|75.9 мм
|76.1 мм
|Толщина
|8.6 мм
|9.1 мм
|Вес
|190 граммов
|205 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серый
|Синий, Черный, Белый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 750 5G
|MediaTek Dimensity 720 5G
|Макс. частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G57 MC3
|Частота GPU
|950 МГц
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M42 5G +28%
638
499
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M42 5G +14%
1902
1666
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M42 5G +36%
328509
240706
Рейтинг производительности AnTuTu 8 (#180 и #291)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|One UI 3.0
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (23% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|2:24 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:52 ч.
Время просмотра видео
15:57 ч.
Время разговора (3G)
31:40 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|123°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|-
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|12
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2021 года
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.33 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.08 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy M42 5G. У него лучшие дисплей, производительность, камера и корпус.
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