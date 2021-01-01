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Samsung Galaxy M42 5G против M62 (F62)

Самсунг Галакси М42 5G
VS
Самсунг Галакси М62
Samsung Galaxy M42 5G
Samsung Galaxy M62 (F62)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 апреля 2021 года Samsung Galaxy M42 5G с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 750 5G, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy M62 (F62), который имеет процессор Exynos 9825 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M42 5G
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (491 против 415 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Весит на 28 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy M62 (F62)
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5000 мАч
  • На 48% выше плотность пикселей (393 vs 266 PPI)
  • Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 756 и 646 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M42 5G
vs
Galaxy M62 (F62)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 86.7%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Максимальная яркость
Galaxy M42 5G +18%
491 нит
Galaxy M62 (F62)
415 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 163.9 мм
Ширина 75.9 мм 76.3 мм
Толщина 8.6 мм 9.5 мм
Вес 190 граммов 218 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серый Зеленый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М42 5G и Самсунг Галакси М62 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750 5G Samsung Exynos 9825
Макс. частота 2200 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 619 Mali G76 MP12
Частота GPU 950 МГц 600 МГц
FLOPS - ~943 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M42 5G
328265
Galaxy M62 (F62) +34%
438369

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 One UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 7000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да Да

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M42 5G vs Samsung Galaxy M62 (F62)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3880 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 25 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy M62 (F62). У него лучшие дисплей, производительность, автономность и коммуникации.

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