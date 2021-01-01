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Samsung Galaxy M51 против Google Pixel 4a 5G

Самсунг Галакси М51
Samsung Galaxy M51
VS
Гугл Пиксель 4а 5G
Google Pixel 4a 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2020 года Samsung Galaxy M51 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.2-дюймового Google Pixel 4a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M51
  • Комплектуется на 3115 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 3885 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Google Pixel 4a 5G
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Весит на 45 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M51
vs
Pixel 4a 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 84.1%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.6% 96.9%
ШИМ (PWM) 255 Гц 250 Гц
Время отклика 8 мс 6.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy M51
674 нит
Pixel 4a 5G +2%
685 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.9 мм 153.9 мм
Ширина 76.3 мм 74 мм
Толщина 9.5 мм 8.2 мм
Вес 213 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M51 +3%
86.7%
Pixel 4a 5G
84.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М51 и Гугл Пиксель 4а 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 620
Частота GPU 500 МГц 750 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M51
538
Pixel 4a 5G +7%
576
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M51
1629
Pixel 4a 5G +9%
1778
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M51
248601
Pixel 4a 5G +24%
307509

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI One UI 2.5 Stock Android
Размер системы из коробки 22 ГБ 14.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 3885 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:47 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M51
16:52 ч.
Pixel 4a 5G
н/д
Время просмотра видео
Galaxy M51
25:14 ч.
Pixel 4a 5G
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy M51
52:57 ч.
Pixel 4a 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M51 vs Google Pixel 4a 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 107°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M51
89 дБ
Pixel 4a 5G +1%
89.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.609 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.446 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и коммуникации - выбирайте Google Pixel 4a 5G, а если автономность – то Samsung Galaxy M51.

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