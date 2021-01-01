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Samsung Galaxy M51 против Huawei Honor 9X

Самсунг Галакси М51
Samsung Galaxy M51
VS
Хуавей Хонор 9Х
Huawei Honor 9X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2020 года Samsung Galaxy M51 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M51
  • Комплектуется на 3000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 4000 мАч
  • На 58% лучшая автономность (156 vs 99 часов)
  • Показывает на 56% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (687 против 467 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 25 Ватт
  • Возможность записи 4K-видео
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730G
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
Причины выбрать Huawei Honor 9X
  • Весит на 16.2 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M51
vs
Honor 9X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 84.3%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.6% 99%
ШИМ (PWM) 255 Гц Не обнаружено
Время отклика 8 мс 29 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 969:1
Максимальная яркость
Galaxy M51 +47%
687 нит
Honor 9X
467 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.9 мм 163.5 мм
Ширина 76.3 мм 77.3 мм
Толщина 9.5 мм 8.8 мм
Вес 213 граммов 196.8 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Сапфировый Синий, Черный, Изумрудно-Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M51 +3%
86.7%
Honor 9X
84.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М51 и Хуавей Хонор 9Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G51
Частота GPU 500 МГц 650 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M51 +66%
544
Honor 9X
328
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M51 +21%
1650
Honor 9X
1369
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M51 +56%
254151
Honor 9X
162651

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5 EMUI 10
Размер системы из коробки 22 ГБ 15.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:47 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M51 +33%
16:52 ч.
Honor 9X
12:38 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M51 +109%
25:14 ч.
Honor 9X
12:02 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M51 +86%
52:57 ч.
Honor 9X
28:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M51 vs Huawei Honor 9X
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 15 4
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M51 +16%
90.4 дБ
Honor 9X
78 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2020 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.609 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.446 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Чехол
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M51 более удачной покупкой.

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