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Samsung Galaxy M51 против Huawei Nova 7 SE

Самсунг Галакси М51
Samsung Galaxy M51
VS
Хуавей Нова 7 SE
Huawei Nova 7 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2020 года Samsung Galaxy M51 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.5-дюймового Huawei Nova 7 SE, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M51
  • Комплектуется на 3000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 4000 мАч
  • На 44% выше максимальная яркость экрана (656 против 454 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Nova 7 SE
  • Показывает на 49% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (636 и 545 баллов)
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy M51 и Huawei Nova 7 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 385 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 83.8%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy M51 +44%
656 нит
Nova 7 SE
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.9 мм 162.3 мм
Ширина 76.3 мм 75 мм
Толщина 9.5 мм 8.6 мм
Вес 213 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M51 +4%
87.4%
Nova 7 SE
83.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М51 и Хуавей Нова 7 SE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G HiSilicon Kirin 820
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470 Silver) 1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G57 MP6
GPU-ядер - 6
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M51
545
Nova 7 SE +17%
636
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M51
1674
Nova 7 SE +46%
2439
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy M51
253565
Nova 7 SE +49%
377435

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.1 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 22 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:54 ч. 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да (60% за 60 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M51 vs Huawei Nova 7 SE
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP) 4 (64 МП + 2 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 15 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.609 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.446 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и коммуникации - выбирайте Huawei Nova 7 SE, а если дисплей, батарея, корпус и звук – то Samsung Galaxy M51.

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