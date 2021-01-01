Samsung Galaxy M51 против Oppo Realme 8s 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2020 года Samsung Galaxy M51 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8s 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 810 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M51
- Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 7000 против 5000 мАч
- На 13% выше максимальная яркость экрана (684 против 603 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Oppo Realme 8s 5G
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 810
- На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 642 и 546 баллов
- Весит на 22 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
74
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
60
75
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
90
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
76
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
71
72
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.7%
|83.9%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|97.6%
|-
|ШИМ (PWM)
|255 Гц
|-
|Время отклика
|8 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.9 мм
|162.5 мм
|Ширина
|76.3 мм
|74.8 мм
|Толщина
|9.5 мм
|8.5 мм
|Вес
|213 граммов
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|-
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Синий, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730G
|MediaTek Dimensity 810
|Макс. частота
|2200 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|500 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~386 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
546
Realme 8s 5G +18%
642
Geekbench 5 (многоядерный)
1670
Realme 8s 5G +54%
2580
AnTuTu Benchmark 7
210193
AnTuTu Benchmark 8
264085
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11.0)
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|Realme UI 2.0
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|7000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (35% за 30 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|1:47 ч.
|-
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:52 ч.
Время просмотра видео
25:14 ч.
Время разговора (3G)
52:57 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|-
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|-
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|15
|13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|-
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.609 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.446 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол
- Пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Oppo Realme 8s 5G, а если программное обеспечение, автономность, камера, корпус и звук – то Samsung Galaxy M51.
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