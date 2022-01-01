Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2021 года Samsung Galaxy M52 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.