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Samsung Galaxy M52 5G против Apple iPhone SE (2022)

Самсунг Галакси М52 5G
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Samsung Galaxy M52 5G
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2021 года Samsung Galaxy M52 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M52 5G
  • Комплектуется на 2982 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2018 мАч
  • На 98% лучшая автономность (123 vs 62 часов)
  • На 2" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (772 против 601 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 21% выше плотность пикселей (393 vs 326 PPI)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Стерео динамики
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.1 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M52 5G
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.4% 65.4%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% -
ШИМ (PWM) 235 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy M52 5G +28%
772 нит
iPhone SE (2022)
601 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 138.4 мм
Ширина 76.4 мм 67.3 мм
Толщина 7.4 мм 7.3 мм
Вес 173 грамма 144 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M52 5G +32%
86.4%
iPhone SE (2022)
65.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М52 5G и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 642L Apple GPU
Частота GPU 490 МГц 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M52 5G
500911
iPhone SE (2022) +45%
724557
CPU 148763 197658
GPU 156509 298378
Memory 78541 105062
UX 118602 128775
Total score 500911 724557
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 14 FPS -
Graphics score 2465 -
PCMark 3.0 score 12093 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4)
Оболочка UI One UI 3.1 -
Размер системы из коробки 26.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2018 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:48 ч. 1:18 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M52 5G +15%
14:34 ч.
iPhone SE (2022)
12:50 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M52 5G +121%
21:08 ч.
iPhone SE (2022)
9:55 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M52 5G +176%
34:23 ч.
iPhone SE (2022)
12:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M52 5G vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (64 МП + 12 МП + 5 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Март 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone SE (2022), а если дисплей, автономность и коммуникации – то Samsung Galaxy M52 5G.

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