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Samsung Galaxy M52 5G против Huawei P40 Lite

Самсунг Галакси М52 5G
VS
Хуавей П40 Лайт
Samsung Galaxy M52 5G
Huawei P40 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2021 года Samsung Galaxy M52 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.4-дюймового Huawei P40 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M52 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4200 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 752 и 570 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M52 5G
vs
P40 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED LTPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.2:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.4% 83.5%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 38.4 мс
Контрастность - 976:1
Максимальная яркость
Galaxy M52 5G
н/д
P40 Lite
505 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 159.2 мм
Ширина 76.4 мм 76.3 мм
Толщина 7.4 мм 8.7 мм
Вес 173 грамма 183 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый, Мяиный Полночный черный, Ярко зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M52 5G +3%
86.4%
P40 Lite
83.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М52 5G и Хуавей П40 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G HiSilicon Kirin 810
Макс. частота 2400 МГц 2270 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.27 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 642L Mali-G52 MP6
Частота GPU 490 МГц 820 МГц
FLOPS - ~551 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M52 5G +32%
752
P40 Lite
570
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M52 5G +48%
2731
P40 Lite
1840
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M52 5G
н/д
P40 Lite
365332
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI One UI 3.1 EMUI 10
Размер системы из коробки - 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy M52 5G
н/д
P40 Lite
18:04 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M52 5G
н/д
P40 Lite
15:58 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M52 5G
н/д
P40 Lite
33:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M52 5G vs Huawei P40 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 12 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M52 5G более удачной покупкой.

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