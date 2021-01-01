Samsung Galaxy M52 5G против OnePlus 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2021 года Samsung Galaxy M52 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.55-дюймового OnePlus 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M52 5G
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 8
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
- На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 904 и 752 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
72
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
91
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.4%
|88.7%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.7%
|ШИМ (PWM)
|-
|373 Гц
|Время отклика
|-
|2.8 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|160.2 мм
|Ширина
|76.4 мм
|72.9 мм
|Толщина
|7.4 мм
|8.5 мм
|Вес
|173 грамма
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Фиолетовый, Мяиный
|Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Qualcomm Snapdragon 865
|Макс. частота
|2400 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 650
|Частота GPU
|490 МГц
|587 МГц
|FLOPS
|-
|~1228 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
752
OnePlus 8 +20%
904
Geekbench 5 (многоядерный)
2731
OnePlus 8 +21%
3305
AnTuTu Benchmark 9
661277
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0)
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|OxygenOS 10.0
|Размер системы из коробки
|-
|23 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (50% за 22 минут)
|Время полной зарядки
|-
|0:52 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:22 ч.
Время просмотра видео
19:45 ч.
Время разговора (3G)
28:45 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 12 МП + 5 МП)
|3 (48 МП + 16 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|-
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.79 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте OnePlus 8, а если дисплей, автономность и звук – то Samsung Galaxy M52 5G.
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