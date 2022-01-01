Samsung Galaxy M52 5G против Galaxy A32
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2021 года Samsung Galaxy M52 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A32, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M52 5G
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
Причины выбрать Samsung Galaxy A32
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
79
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
32
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
63
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.4%
|84.6%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|95.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|235 Гц
|-
|Время отклика
|9 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|158.9 мм
|Ширина
|76.4 мм
|73.6 мм
|Толщина
|7.4 мм
|8.4 мм
|Вес
|173 грамма
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Синий, Черный, Лавандовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Mediatek Helio G80
|Макс. частота
|2400 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|6 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|490 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|-
|~54.6 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M52 5G +73%
609
353
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M52 5G +118%
2808
1291
|CPU
|148763
|66922
|GPU
|156509
|37068
|Memory
|78541
|41037
|UX
|118602
|54137
|Total score
|506979
|199471
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|14 FPS
|-
|Graphics score
|2468
|-
|PCMark 3.0 score
|12163
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|One UI 3.1
|Размер системы из коробки
|26.4 ГБ
|18.6 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Да (25% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:48 ч.
|2:19 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:34 ч.
Galaxy A32 +12%
16:12 ч.
Время просмотра видео
Galaxy M52 5G +21%
21:08 ч.
17:49 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy M52 5G +3%
34:23 ч.
33:26 ч.
Рейтинг автономной работы (#38 и #65)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|9216 x 6912
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|123°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 12 МП + 5 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|5380 x 3620
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|-
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Февраль 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.79 Вт/кг
|0.45 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|1.3 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M52 5G более удачной покупкой.
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