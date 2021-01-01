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Samsung Galaxy M52 5G против A8 (2018)

Самсунг Галакси М52 5G
VS
Самсунг Галакси А8 (2018)
Samsung Galaxy M52 5G
Samsung Galaxy A8 (2018)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2021 года Samsung Galaxy M52 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 5.6-дюймового Samsung Galaxy A8 (2018), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7885 и вышел на 46 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M52 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 1.1" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 10.6% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Возможность записи 4K-видео
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Samsung Galaxy A8 (2018)
  • На 12% выше плотность пикселей (441 vs 393 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.8 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M52 5G
vs
Galaxy A8 (2018)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 5.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 86.4% 75.8%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - 242 Гц
Время отклика - 4.6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy M52 5G
н/д
Galaxy A8 (2018)
581 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 149.2 мм
Ширина 76.4 мм 70.6 мм
Толщина 7.4 мм 8.4 мм
Вес 173 грамма 172 грамма
Водонепроницаемость - IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый, Мяиный Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M52 5G +14%
86.4%
Galaxy A8 (2018)
75.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М52 5G и Самсунг Галакси А8 (2018) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Samsung Exynos 7 Octa 7885
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 6 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 642L Mali-G71 MP2
Частота GPU 490 МГц 770 МГц
FLOPS - ~29 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти - 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 3.1 TouchWiz UI

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M52 5G vs Samsung Galaxy A8 (2018)
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4920 x 3264
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (64 МП + 12 МП + 5 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2P6SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 11
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Январь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг 0.241 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг 1.25 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M52 5G более удачной покупкой.

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