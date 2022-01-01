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Samsung Galaxy M52 5G против Galaxy M12

Самсунг Галакси М52 5G
VS
Самсунг Галакси М12
Samsung Galaxy M52 5G
Samsung Galaxy M12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2021 года Samsung Galaxy M52 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy M12, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M52 5G
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 81% выше максимальная яркость экрана (772 против 426 нит)
  • На 46% выше плотность пикселей (393 vs 270 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Причины выбрать Samsung Galaxy M12
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M52 5G
vs
Galaxy M12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.4% 81.9%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% 93.3%
ШИМ (PWM) 235 Гц -
Время отклика 9 мс 39 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 926:1
Максимальная яркость
Galaxy M52 5G +81%
772 нит
Galaxy M12
426 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 164 мм
Ширина 76.4 мм 75.9 мм
Толщина 7.4 мм 9.7 мм
Вес 173 грамма 214 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M52 5G +5%
86.4%
Galaxy M12
81.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М52 5G и Самсунг Галакси М12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Samsung Exynos 850
Макс. частота 2400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 642L Mali-G52 MP1
Частота GPU 490 МГц 680 МГц
FLOPS - ~126 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M52 5G +238%
599
Galaxy M12
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M52 5G +170%
2792
Galaxy M12
1035
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M52 5G +245%
505770
Galaxy M12
146612
CPU 158969 44756
GPU 156270 24822
Memory 78300 36022
UX 112757 42192
Total score 505770 146612
3DMark Wild Life Performance
Galaxy M52 5G +476%
2465
Galaxy M12
428
Stability 98% 98%
Graphics test 14 FPS 2 FPS
Graphics score 2465 428
PCMark 3.0 score 12093 6104
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 26.4 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (40% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:48 ч. 2:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:33 ч. -
Просмотр видео 17:25 ч. -
Игры 05:10 ч. -
Режим ожидания 137 ч. -
Общая автономность
Galaxy M52 5G
36:34 ч.
Galaxy M12
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M52 5G vs Samsung Galaxy M12
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 12 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M52 5G +3%
80.3 дБ
Galaxy M12
77.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.79 Вт/кг 0.54 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M52 5G более удачной покупкой.

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