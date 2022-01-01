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Samsung Galaxy M53 против Nokia 6.2

Самсунг Галакси М53
VS
Нокиа 6.2
Samsung Galaxy M53
Nokia 6.2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 апреля 2022 года Samsung Galaxy M53 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.3-дюймового Nokia 6.2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 32 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M53
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 71% лучшая автономность (36:19 vs 21:16 часов)
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3500 мАч
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (802 против 581 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 25 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 900
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
Причины выбрать Nokia 6.2
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M53
vs
Nokia 6.2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 600 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 82.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 100%
ШИМ (PWM) 244 Гц 2336 Гц
Время отклика 1 мс 37.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1528:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy M53 +38%
802 нит
Nokia 6.2
581 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.7 мм 159.9 мм
Ширина 77 мм 75.1 мм
Толщина 7.4 мм 8.3 мм
Вес 176 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Коричневый Черная керамика, Серебристный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M53 +3%
85.3%
Nokia 6.2
82.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М53 и Нокиа 6.2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900 Qualcomm Snapdragon 636
Макс. частота 2400 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 509
Частота GPU 900 МГц 720 МГц
FLOPS - ~184 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M53 +166%
737
Nokia 6.2
277
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M53 +62%
2046
Nokia 6.2
1266
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M53 +165%
441862
Nokia 6.2
166710
CPU 104808 -
GPU 132253 -
Memory 92909 -
UX 110164 -
Total score 441862 166710
3DMark Wild Life Performance
Galaxy M53 +749%
2198
Nokia 6.2
259
Stability 99% -
Graphics test 13 FPS 1 FPS
Graphics score 2198 259
PCMark 3.0 score 9726 5867
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 4.1 Android One
Размер системы из коробки 14 ГБ 15.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (44% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:33 ч. 2:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:05 ч. 07:11 ч.
Просмотр видео 17:43 ч. 06:31 ч.
Игры 05:34 ч. 03:14 ч.
Режим ожидания 116 ч. 90 ч.
Общая автономность
Galaxy M53 +71%
36:19 ч.
Nokia 6.2
21:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M53 vs Nokia 6.2
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (16 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 6
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M53
82.1 дБ
Nokia 6.2 +2%
83.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг 0.975 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.53 Вт/кг 1.42 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M53 более удачной покупкой.

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