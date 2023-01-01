Samsung Galaxy M53 против OnePlus 9 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 апреля 2022 года Samsung Galaxy M53 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.7-дюймового OnePlus 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M53
- На 13% лучшая автономность (36:06 vs 31:51 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Весит на 21 грамм меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3.3x
- Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 33% выше плотность пикселей (525 vs 394 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Стабилизация изображения
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Стерео динамики
- На 9% выше максимальная яркость экрана (869 против 796 нит)
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
87
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
41
66
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
76
90
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|1440 x 3216 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|525 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|90.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|98.8%
|97.8%
|ШИМ (PWM)
|244 Гц
|192 Гц
|Время отклика
|1 мс
|41.5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|164.7 мм
|163.2 мм
|Ширина
|77 мм
|73.6 мм
|Толщина
|7.4 мм
|8.7 мм
|Вес
|176 граммов
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый, Коричневый
|Черный, Зеленый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 900
|Qualcomm Snapdragon 888
|Макс. частота
|2400 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Adreno 660
|Частота GPU
|900 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|-
|~1720 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
725
9 Pro +55%
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
2019
9 Pro +79%
3611
|CPU
|104808
|208536
|GPU
|132253
|313189
|Memory
|92909
|134169
|UX
|110164
|155377
|Total score
|439166
|809173
|Пиковая температура корпуса
|45.7 °C
|45.6 °C
|Stability
|99%
|57%
|Graphics test
|13 FPS
|34 FPS
|Graphics score
|2199
|5707
|Web score
|7860
|8391
|Video editing
|6993
|6050
|Photo editing
|15041
|28955
|Data manipulation
|9120
|9678
|Writing score
|11490
|15984
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|OxygenOS 13
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (44% за 30 минут)
|Да (100% за 32 минут)
|Время полной зарядки
|1:33 ч.
|0:32 ч.
|Веб-серфинг
|11:56 ч.
|11:28 ч.
|Просмотр видео
|17:43 ч.
|12:04 ч.
|Игры
|05:23 ч.
|05:09 ч.
|Режим ожидания
|116 ч.
|113 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3.3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|140°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (PureCel)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.06"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
129
Качество видео
108
Итоговая оценка камеры
124
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|-
|24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2022 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.6 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.53 Вт/кг
|1.21 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 9 Pro более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1