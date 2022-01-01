Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy M53 vs Realme 9 Pro Plus – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy M53 против Oppo Realme 9 Pro Plus

Самсунг Галакси М53
VS
Оппо Реалми 9 Про Плас
Samsung Galaxy M53
Oppo Realme 9 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 апреля 2022 года Samsung Galaxy M53 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.4-дюймового Oppo Realme 9 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro Plus
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 817 и 707 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M53
vs
Realme 9 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR - Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.9%
ШИМ (PWM) - 218 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy M53
н/д
Realme 9 Pro Plus
610 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.7 мм 160.2 мм
Ширина 77 мм 73.3 мм
Толщина 7.4 мм 7.99 мм
Вес 176 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Коричневый Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M53 +1%
85.3%
Realme 9 Pro Plus
84.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М53 и Оппо Реалми 9 Про Плас в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900 MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 2400 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G68 MC4
Частота GPU 900 МГц 950 МГц
FLOPS - ~684 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M53
2117
Realme 9 Pro Plus +10%
2333
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M53
439220
Realme 9 Pro Plus +14%
502750
CPU 104808 137857
GPU 132253 140090
Memory 92909 100175
UX 110164 127716
Total score 439220 502750
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% 99%
Graphics test 13 FPS 13 FPS
Graphics score 2199 2294
PCMark 3.0 score 9840 10803
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 60 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да Да (77% за 30 минут)
Время полной зарядки - 0:49 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:29 ч.
Просмотр видео - 14:47 ч.
Игры - 05:58 ч.
Режим ожидания - 96 ч.
Общая автономность
Galaxy M53
н/д
Realme 9 Pro Plus
33:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M53 vs Oppo Realme 9 Pro Plus
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 27 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.13"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики - Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M53
н/д
Realme 9 Pro Plus
91.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и звук - выбирайте Oppo Realme 9 Pro Plus, а если дисплей, программное обеспечение, автономность и корпус – то Samsung Galaxy M53.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy M52 5G vs Samsung Galaxy M53
2. Samsung Galaxy A52 vs Oppo Realme 9 Pro Plus
3. OnePlus Nord 2 5G vs Oppo Realme 9 Pro Plus
4. Oppo Realme GT Master Edition vs Oppo Realme 9 Pro Plus
5. Xiaomi 11 Lite 5G NE vs Oppo Realme 9 Pro Plus
6. Oppo Realme 9 Pro vs Oppo Realme 9 Pro Plus

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры