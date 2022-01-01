Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 апреля 2022 года Samsung Galaxy M53 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.55-дюймового Oppo Reno 7 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.