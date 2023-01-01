Samsung Galaxy M53 против Galaxy A03
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 апреля 2022 года Samsung Galaxy M53 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy M53
- Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 90% выше максимальная яркость экрана (796 против 418 нит)
- На 46% выше плотность пикселей (394 vs 270 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 900
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Причины выбрать Samsung Galaxy A03
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
55
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
41
17
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
49
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
76
61
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
50
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|PLS TFT
|Размер
|6.7 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|81.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|98.8%
|96%
|ШИМ (PWM)
|244 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|1 мс
|45 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1641:1
Дизайн и корпус
|Высота
|164.7 мм
|164.2 мм
|Ширина
|77 мм
|75.9 мм
|Толщина
|7.4 мм
|9.1 мм
|Вес
|176 граммов
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый, Коричневый
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 900
|Unisoc T606
|Макс. частота
|2400 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|900 МГц
|650 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M53 +140%
725
302
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M53 +95%
2019
1035
|CPU
|104808
|60739
|GPU
|132253
|24375
|Memory
|92909
|33135
|UX
|110164
|32172
|Total score
|439166
|149274
|Пиковая температура корпуса
|45.7 °C
|43.2 °C
|Stability
|99%
|97%
|Graphics test
|13 FPS
|2 FPS
|Graphics score
|2199
|405
|Web score
|7860
|5974
|Video editing
|6993
|3934
|Photo editing
|15041
|13667
|Data manipulation
|9120
|5357
|Writing score
|11490
|7791
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|One UI Core 5.0
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|13.5 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (44% за 30 минут)
|Да (20% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|1:33 ч.
|3:35 ч.
|Веб-серфинг
|11:56 ч.
|-
|Просмотр видео
|17:43 ч.
|-
|Игры
|05:23 ч.
|-
|Режим ожидания
|116 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (48 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|-
|4
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Да
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2022 года
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Январь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.6 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.53 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M53 более удачной покупкой.
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