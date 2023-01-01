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Samsung Galaxy M53 против Galaxy A03

Самсунг Галакси М53
VS
Самсунг Галакси А03
Samsung Galaxy M53
Samsung Galaxy A03

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 апреля 2022 года Samsung Galaxy M53 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M53
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 90% выше максимальная яркость экрана (796 против 418 нит)
  • На 46% выше плотность пикселей (394 vs 270 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 900
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Причины выбрать Samsung Galaxy A03
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M53
vs
Galaxy A03

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 81.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 96%
ШИМ (PWM) 244 Гц Не обнаружено
Время отклика 1 мс 45 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1641:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy M53 +90%
796 нит
Galaxy A03
418 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.7 мм 164.2 мм
Ширина 77 мм 75.9 мм
Толщина 7.4 мм 9.1 мм
Вес 176 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Коричневый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M53 +4%
85.3%
Galaxy A03
81.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М53 и Самсунг Галакси А03 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900 Unisoc T606
Макс. частота 2400 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G57 MP1
Частота GPU 900 МГц 650 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M53 +140%
725
Galaxy A03
302
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M53 +95%
2019
Galaxy A03
1035
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M53 +194%
439166
Galaxy A03
149274
CPU 104808 60739
GPU 132253 24375
Memory 92909 33135
UX 110164 32172
Total score 439166 149274
3DMark Wild Life Performance
Galaxy M53 +443%
2199
Galaxy A03
405
Пиковая температура корпуса 45.7 °C 43.2 °C
Stability 99% 97%
Graphics test 13 FPS 2 FPS
Graphics score 2199 405
PCMark 3.0
Galaxy M53 +45%
9726
Galaxy A03
6696
Web score 7860 5974
Video editing 6993 3934
Photo editing 15041 13667
Data manipulation 9120 5357
Writing score 11490 7791
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.0 One UI Core 5.0
Размер системы из коробки 14 ГБ 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (44% за 30 минут) Да (20% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:33 ч. 3:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:56 ч. -
Просмотр видео 17:43 ч. -
Игры 05:23 ч. -
Режим ожидания 116 ч. -
Общая автономность
Galaxy M53
36:06 ч.
Galaxy A03
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M53 vs Samsung Galaxy A03
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 5 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 4
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M53
82.1 дБ
Galaxy A03
81.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2022 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.53 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M53 более удачной покупкой.

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