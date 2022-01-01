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Samsung Galaxy M53 против A33 5G

Самсунг Галакси М53
VS
Самсунг Галакси А33 5G
Samsung Galaxy M53
Samsung Galaxy A33 5G

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 7 апреля 2022 года Samsung Galaxy M53 с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 900, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A33 5G, который имеет процессор Exynos 1280. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
Причины выбрать Samsung Galaxy A33 5G
  • Стабилизация изображения

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M53
vs
Galaxy A33 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Максимальная яркость
Galaxy M53
н/д
Galaxy A33 5G
726 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.7 мм 159.7 мм
Ширина 77 мм 74 мм
Толщина 7.4 мм 8.1 мм
Вес 176 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость - IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый, Коричневый Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M53 +2%
85.3%
Galaxy A33 5G
83.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М53 и Самсунг Галакси А33 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900 Samsung Exynos 1280
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G68
Частота GPU 900 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M53 +13%
2133
Galaxy A33 5G
1895
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M53 +1%
436766
Galaxy A33 5G
432923
CPU 104808 124972
GPU 132253 120275
Memory 92909 77929
UX 110164 111162
Total score 436766 432923
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 One UI 4.1
Размер системы из коробки - 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:03 ч.
Просмотр видео - 14:45 ч.
Игры - 05:59 ч.
Режим ожидания - 103 ч.
Общая автономность
Galaxy M53
н/д
Galaxy A33 5G
32:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M53 vs Samsung Galaxy A33 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Да
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики - Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей - выбирайте Samsung Galaxy M53, а если корпус и звук – то Samsung Galaxy A33 5G.

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