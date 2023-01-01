Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 марта 2023 года Samsung Galaxy M54 с экраном 6.7" и чипом Exynos 1380, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A73 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.