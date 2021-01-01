Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy Note 10 Lite vs Pixel 6 Pro – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Note 10 Lite против Google Pixel 6 Pro

Самсунг Галакси Ноте 10 Лайт
VS
Гугл Пиксель 6 Про
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Google Pixel 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 января 2020 года Samsung Galaxy Note 10 Lite с экраном 6.7" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.7-дюймового Google Pixel 6 Pro, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Lite
  • На 10% лучшая автономность (92 vs 84 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • На 30% выше плотность пикселей (512 vs 394 PPI)
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (859 против 618 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Комплектуется на 503 мАч более емким аккумулятором – 5003 против 4500 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 10 Lite
vs
Pixel 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.6% 88.8%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 140.4% -
ШИМ (PWM) 229 Гц -
Время отклика 8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy Note 10 Lite
618 нит
Pixel 6 Pro +39%
859 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 163.9 мм
Ширина 76.1 мм 75.9 мм
Толщина 8.7 мм 8.9 мм
Вес 199 граммов 210 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Аура, Красный Белый, Желтый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноте 10 Лайт и Гугл Пиксель 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 Google Tensor
Макс. частота 2700 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G72MP18 Mali-G78 MP20
Частота GPU 572 МГц 848 МГц
FLOPS ~658 Гфлопс ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Note 10 Lite
413514
Pixel 6 Pro +63%
675965
CPU 111745 167563
GPU 140381 278665
Memory 72698 91371
UX 90338 138716
Total score 413514 675965
3DMark Wild Life Performance
Stability - 54%
Graphics test - 37 FPS
Graphics score - 6186
PCMark 3.0 score - 11301
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI One UI 3.1 Stock Android
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5003 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:59 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 10 Lite +17%
14:37 ч.
Pixel 6 Pro
12:32 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 10 Lite
15:23 ч.
Pixel 6 Pro +1%
15:35 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 10 Lite +3%
27:03 ч.
Pixel 6 Pro
26:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 10 Lite vs Google Pixel 6 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Оптический, 4x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 11.1 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3840 x 2880
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2020 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.29 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.08 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy Note 10 Lite и Samsung Galaxy S10
2. Samsung Galaxy Note 10 Lite и Xiaomi Mi 9T Pro
3. Samsung Galaxy Note 10 Lite и Apple iPhone XR
4. Samsung Galaxy Note 10 Lite и Xiaomi Mi Note 10
5. Samsung Galaxy Note 10 Lite и Samsung Galaxy A71
6. Google Pixel 6 Pro и Samsung Galaxy S21 Ultra
7. Google Pixel 6 Pro и Samsung Galaxy Note 20 Ultra
8. Google Pixel 6 Pro и OnePlus 9 Pro
9. Google Pixel 6 Pro и Apple iPhone 13 Pro Max
10. Google Pixel 6 Pro и Google Pixel 5

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры