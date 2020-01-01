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Samsung Galaxy Note 10 Lite против Huawei Honor 30 Pro

Самсунг Галакси Ноте 10 Лайт
Samsung Galaxy Note 10 Lite
VS
Хуавей Хонор 30 Про
Huawei Honor 30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 января 2020 года Samsung Galaxy Note 10 Lite с экраном 6.7" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.57-дюймового Huawei Honor 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 10 Lite и Huawei Honor 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.6% 89.8%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Note 10 Lite +3%
631 нит
Honor 30 Pro
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.7 мм 160.3 мм
Ширина 76.1 мм 73.6 мм
Толщина 8.7 мм 8.4 мм
Вес 199 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Аура, Красный Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноте 10 Лайт и Хуавей Хонор 30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9810 HiSilicon Kirin 990 5G
Архитектура 4 ядра по 2.7 ГГц (M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP18 Mali-G76 MP16
GPU-ядер 18 16
Частота GPU 572 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 10 Lite
350375
Honor 30 Pro +40%
490116

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI One UI 2,5 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет (5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 10 Lite vs Huawei Honor 30 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 7360 x 4912
Зум Оптический, 2x Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.74", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 18 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 20 21

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.29 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.08 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei Honor 30 Pro, а если звук – то Samsung Galaxy Note 10 Lite.

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