Samsung Galaxy Note 10 Lite против Oppo Realme 2
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 января 2020 года Samsung Galaxy Note 10 Lite с экраном 6.7" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.2-дюймового Oppo Realme 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Lite
- На 45% выше плотность пикселей (394 vs 271 PPI)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 54% выше максимальная яркость экрана (631 против 411 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 25 Ватт
- Стабилизация изображения
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
Причины выбрать Oppo Realme 2
- На 32% лучшая автономность (121 vs 92 часов)
- Весит на 31 грамм меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
52
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
27
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
48
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 10 Lite и Oppo Realme 2
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|271 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|86.6%
|81.2%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|156.2 мм
|Ширина
|76.1 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.7 мм
|8.2 мм
|Вес
|199 граммов
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Аура, Красный
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|4 ядра по 2.7 ГГц (M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|1800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP18
|Adreno 506
|GPU-ядер
|18
|-
|Частота GPU
|572 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
2058
AnTuTu Benchmark 8
350375
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI 2,5
|Color OS 5.1
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4230 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|2:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:37 ч.
Realme 2 +12%
16:04 ч.
Время просмотра видео
15:23 ч.
14:08 ч.
Время разговора (3G)
27:03 ч.
Realme 2 +76%
47:50 ч.
Рейтинг автономной работы смартфонов (#85 и #14)
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4128 x 3096
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
87 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2020 года
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.29 Вт/кг
|0.305 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.08 Вт/кг
|0.72 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 10 Lite более удачной покупкой.
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