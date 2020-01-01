Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 января 2020 года Samsung Galaxy Note 10 Lite с экраном 6.7" и чипом Exynos 9 Octa 9810, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy Note 10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.