Samsung Galaxy Note 10 Plus против Apple iPhone 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 Plus с экраном 6.8" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
- Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 4 ГБ
- На 0.7" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1190 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3110 мАч
- На 52% выше плотность пикселей (495 vs 326 PPI)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- Тонкие рамки – на 13.39% выше полезная площадь экрана
- На 14% лучшая автономность (107 vs 94 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Apple iPhone 11
- Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 86% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1352 и 725 баллов)
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
90
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
79
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 10 Plus и Apple iPhone 11
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.8 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3040 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|495 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|92.39%
|79%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|150.9 мм
|Ширина
|77.2 мм
|75.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.3 мм
|Вес
|196 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Аура, Черный, Красный
|Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9825
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
|2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2730 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP12
|Apple GPU
|GPU-ядер
|12
|4
|Частота GPU
|770 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 11 +86%
1352
Geekbench 5 (многоядерный)
2618
iPhone 11 +35%
3527
AnTuTu Benchmark 8
451474
iPhone 11 +15%
518333
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|-
|Размер системы из коробки
|31.6 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|3110 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:07 ч.
iPhone 11 +27%
15:29 ч.
Время просмотра видео
18:50 ч.
18:43 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 10 Plus +85%
32:32 ч.
17:45 ч.
Рейтинг смартфонов по автономной работе (#53 и #67)
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 12 MP + 16 MP + 0 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|4032 x 3024
|Апертура
|f/1.6
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Galaxy Note 10 Plus +13%
126
112
Качества видео
iPhone 11 +3%
101
Итоговая оценка камеры
117
109
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
69.4 дБ
iPhone 11 +3%
71.2 дБ
Музыка
74.1 дБ
72.9 дБ
Звонок
Galaxy Note 10 Plus +15%
87.3 дБ
76 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.19 Вт/кг
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
| - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy Note 10 Plus, а если производительность и программное обеспечение – то Apple iPhone 11.
Опрос
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2 (14.3%)
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