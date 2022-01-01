Samsung Galaxy Note 10 Plus против Apple iPhone 14 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 Plus с экраном 6.8" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 38 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против NVMe
- Функция реверсивной зарядки
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 44 грамма меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 65% лучшая автономность (45:56 vs 27:48 часов)
- На 122% выше максимальная яркость экрана (1751 против 790 нит)
- Показывает на 76% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Камера имеет оптический зум 3x
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Смартфон на 3 года и 2 месяца новее
- Использует более быструю память LPDDR5
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3040 пикселей
|1290 x 2796 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|495 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|700 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|92.39%
|88.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|95.4%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|250 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|3.6 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|160.7 мм
|Ширина
|77.2 мм
|77.6 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.85 мм
|Вес
|196 граммов
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Аура, Черный, Красный
|Графитовый, Серебристый, Золотой, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9825
|Apple A16 Bionic
|Макс. частота
|2730 МГц
|3460 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali G76 MP12
|Apple GPU
|Частота GPU
|770 МГц
|-
|FLOPS
|~652 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 14 Pro Max +162%
1873
Geekbench 5 (многоядерный)
2556
iPhone 14 Pro Max +111%
5395
|CPU
|139273
|242019
|GPU
|177762
|407261
|Memory
|118225
|167432
|UX
|114971
|145864
|Total score
|546570
|960088
|Stability
|98%
|82%
|Graphics test
|20 FPS
|58 FPS
|Graphics score
|3354
|9802
|PCMark 3.0 score
|9215
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
|iOS 16
|Оболочка UI
|One UI 4.0
|-
|Размер системы из коробки
|31.6 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|4323 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|27 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|1:52 ч.
|Веб-серфинг
|07:47 ч.
|15:02 ч.
|Просмотр видео
|14:19 ч.
|21:10 ч.
|Игры
|04:55 ч.
|07:12 ч.
|Режим ожидания
|97 ч.
|156 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 12 МП + 16 МП + 0 МП)
|4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|4032 x 3024
|Апертура
|f/1.6
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.65"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.19 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro Max более удачной покупкой.
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