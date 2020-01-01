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Samsung Galaxy Note 10 Plus против Apple iPhone XS

Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс
Samsung Galaxy Note 10 Plus
VS
Эпл Айфон XS
Apple iPhone XS

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 Plus с экраном 6.8" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 4 ГБ
  • Комплектуется на 1642 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 2658 мАч
  • На 1" большая диагональ экрана
  • На 49% лучшая автономность (107 vs 72 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Тонкие рамки – на 9.49% выше полезная площадь экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (794 против 667 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Apple iPhone XS
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1122 и 725 баллов)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.3 мм уже
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 10 Plus и Apple iPhone XS

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 2436 x 1125 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 495 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 92.39% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Note 10 Plus +19%
794 нит
iPhone XS
667 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.3 мм 143.6 мм
Ширина 77.2 мм 70.9 мм
Толщина 7.9 мм 7.7 мм
Вес 196 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Аура, Черный, Красный Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 10 Plus +11%
92.39%
iPhone XS
82.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс и Эпл Айфон XS в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9825 Apple A12 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 8 6
Частота 2730 МГц 2490 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP12 Apple GPU
GPU-ядер 12 4
Частота GPU 770 МГц 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 10 Plus
451474
iPhone XS +1%
454382

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI One UI 2.5 -
Размер системы из коробки 31.6 ГБ 11.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 2658 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:05 ч. 2:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут) Да (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 10 Plus +18%
12:07 ч.
iPhone XS
10:20 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 10 Plus +65%
18:50 ч.
iPhone XS
11:21 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 10 Plus +129%
32:32 ч.
iPhone XS
14:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Apple iPhone XS
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (12 МП + 12 MP + 16 MP + 0 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 3264 x 2448
Апертура f/1.6 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy Note 10 Plus
69.4 дБ
iPhone XS +2%
71 дБ
Музыка
Galaxy Note 10 Plus
74.1 дБ
iPhone XS +1%
75 дБ
Звонок
Galaxy Note 10 Plus +12%
87.3 дБ
iPhone XS
78 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Август 2019 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.19 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура		 - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 10 Plus более удачной покупкой.

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