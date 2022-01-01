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Samsung Galaxy Note 10 Plus против Asus ROG Phone 6

Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс
VS
Асус РОГ Фон 6
Samsung Galaxy Note 10 Plus
Asus ROG Phone 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 Plus с экраном 6.8" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 35 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 10.19% выше полезная площадь экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 25% выше плотность пикселей (495 vs 395 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Asus ROG Phone 6
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4300 мАч
  • На 32% лучшая автономность (36:34 vs 27:48 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года и 11 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 10 Plus
vs
ROG Phone 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20.4:9
Плотность пикселей 495 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 830 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 92.39% 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.4% 100%
ШИМ (PWM) 250 Гц 672 Гц
Время отклика 3.6 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Note 10 Plus
789 нит
ROG Phone 6 +5%
827 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 173 мм
Ширина 77.2 мм 77 мм
Толщина 7.9 мм 10.3 мм
Вес 196 граммов 239 граммов
Водонепроницаемость IP68 IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Аура, Черный, Красный Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 10 Plus +12%
92.39%
ROG Phone 6
82.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс и Асус РОГ Фон 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9825 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2730 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 2 МБ 6 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Mali G76 MP12 Adreno 730
Частота GPU 770 МГц 900 МГц
FLOPS ~652 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Note 10 Plus
548287
ROG Phone 6 +103%
1110820
CPU 139273 265173
GPU 177762 476559
Memory 118225 188898
UX 114971 185898
Total score 548287 1110820
3DMark Wild Life Performance
Galaxy Note 10 Plus
3359
ROG Phone 6 +209%
10364
Stability 98% 90%
Graphics test 20 FPS 62 FPS
Graphics score 3359 10364
PCMark 3.0 score 9204 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI 4.0 -
Размер системы из коробки 31.6 ГБ 25 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут) Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:47 ч. 13:50 ч.
Просмотр видео 14:19 ч. 15:54 ч.
Игры 04:55 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 97 ч. 110 ч.
Общая автономность
Galaxy Note 10 Plus
27:48 ч.
ROG Phone 6 +32%
36:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Asus ROG Phone 6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 -
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 16 МП + 0 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 4290 x 2800
Апертура f/1.6 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 27.5 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/2.93"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Note 10 Plus
85.7 дБ
ROG Phone 6 +9%
93.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2019 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Август 2019 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.19 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus ROG Phone 6 более удачной покупкой.

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