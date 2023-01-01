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Samsung Galaxy Note 10 Plus против Honor 90

65 из 100
Samsung Galaxy Note 10 Plus
VS
78 из 100
Honor 90
Samsung Galaxy Note 10 Plus
Honor 90

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 Plus с экраном 6.8" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 6.7-дюймового Honor 90, который имеет процессор Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition и вышел на 47 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Стерео динамики
  • На 14% выше плотность пикселей (495 vs 435 PPI)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.2
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Honor 90
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 45W)
  • Смартфон на 3 года и 11 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 10 Plus
vs
Honor 90

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1200 x 2664 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.98:9
Плотность пикселей 495 точек на дюйм 435 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 700 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 92.39% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.4% -
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 3.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Note 10 Plus
801 нит
Honor 90
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 161.9 мм
Ширина 77.2 мм 74.1 мм
Толщина 7.9 мм 7.8 мм
Вес 196 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Красный Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 10 Plus +2%
92.39%
Honor 90
90.8%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy Note 10 Plus и Honor 90 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9825 Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
Макс. частота 2730 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G76 MP12 Adreno 644
Частота GPU 770 МГц -
FLOPS ~652 Гфлопс ~1014 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 139273 -
GPU 177762 -
Memory 118225 -
UX 114971 -
Total score 552628 -
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 38.8 °C -
Stability 97% -
Graphics test 20 FPS -
Graphics score 3377 -
PCMark 3.0
Web score 7245 -
Video editing 5836 -
Photo editing 19527 -
Data manipulation 6789 -
Writing score 10993 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 12) Android 13
Оболочка UI One UI 4.0 MagicOS 7.1
Размер системы из коробки 31.6 ГБ -

Батарея

Объем 4300 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут) Да (20% за 5 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:37 ч. -
Просмотр видео 14:19 ч. -
Игры 04:43 ч. -
Режим ожидания 97 ч. -
Общая автономность
Galaxy Note 10 Plus
27:35 ч.
Honor 90
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Honor 90
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 16256 x 12192
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 112°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 16 МП) 3 (200 МП + 12 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 8160 x 6112
Апертура f/1.6 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Note 10 Plus
85.7 дБ
Honor 90
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Май 2023 года
Дата начала продаж Август 2019 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.19 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 0 Вт Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor 90 более удачной покупкой.

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