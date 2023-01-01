Samsung Galaxy Note 10 Plus против Huawei Mate X3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 Plus с экраном 6.8" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 7.85-дюймового Huawei Mate X3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 44 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 9% лучшая автономность (27:35 vs 25:17 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Лучше лежит в руке - корпус на 64.3 мм уже
- На 16% выше плотность пикселей (495 vs 426 PPI)
- Весит на 45 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Mate X3
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 1.05" большая диагональ экрана
- Камера имеет оптический зум 5x
- Показывает на 82% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 46% выше максимальная яркость экрана (1155 против 791 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 45W)
- Смартфон на 3 года и 8 месяцев новее
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4300 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
91
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
88
Производительность
Быстродействие приложений и системы
78
Игры
Возможности в 3D-гейминге
100*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.8 дюймов
|7.85 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3040 пикселей
|2224 x 2496 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|8:7.1
|Плотность пикселей
|495 точек на дюйм
|426 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|700 нит
|600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|92.39%
|88.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|95.4%
|99.3%
|ШИМ (PWM)
|250 Гц
|484 Гц
|Время отклика
|3.6 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|156.9 мм
|Ширина
|77.2 мм
|141.5 мм
|Толщина
|7.9 мм
|5.3 мм
|Вес
|196 граммов
|241 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|IPX8
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Красный
|Белый, Черный, Золотистый, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9825
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|2730 МГц
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|-
|6 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G76 MP12
|Adreno 730
|Частота GPU
|770 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~652 Гфлопс
|~2765 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Mate X3 +83%
1304
Geekbench 5 (многоядерный)
2567
Mate X3 +66%
4265
|CPU
|139273
|-
|GPU
|177762
|-
|Memory
|118225
|-
|UX
|114971
|-
|Total score
|546212
|996449
|Пиковая температура корпуса
|38.8 °C
|43.5 °C
|Stability
|97%
|-
|Graphics test
|20 FPS
|-
|Graphics score
|3377
|-
|Web score
|7245
|-
|Video editing
|5836
|-
|Photo editing
|19527
|-
|Data manipulation
|6789
|-
|Writing score
|10993
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|256 ГБ
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 4.0
|EMUI 13.1
|Размер системы из коробки
|31.6 ГБ
|21.7 ГБ
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|4800 мАч
|Макс. мощность зарядки
|45 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|0:48 ч.
|Веб-серфинг
|07:37 ч.
|08:39 ч.
|Просмотр видео
|14:19 ч.
|10:39 ч.
|Игры
|04:43 ч.
|05:10 ч.
|Режим ожидания
|97 ч.
|85 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|4 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX76 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.6
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.65"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.19 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 0 Вт
|Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate X3 более удачной покупкой.
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