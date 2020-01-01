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Samsung Galaxy Note 10 Plus против Huawei Mate Xs

Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс
Samsung Galaxy Note 10 Plus
VS
Хуавей Мейт Хs
Huawei Mate Xs

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 Plus с экраном 6.8" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 6.6-дюймового Huawei Mate Xs, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 89% выше максимальная яркость экрана (794 против 420 нит)
  • На 27% лучшая автономность (107 vs 84 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Лучше лежит в руке - корпус на 69 мм уже
  • На 20% выше плотность пикселей (495 vs 414 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5.49% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Huawei Mate Xs
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 10 Plus и Huawei Mate Xs

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1148 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 495 точек на дюйм 414 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 -
Соотношение экрана к корпусу 92.39% 86.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Note 10 Plus +89%
794 нит
Mate Xs
420 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.3 мм 161.3 мм
Ширина 77.2 мм 146.2 мм
Толщина 7.9 мм 5.4 мм
Вес 196 граммов 300 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Аура, Черный, Красный Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 10 Plus +6%
92.39%
Mate Xs
86.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс и Хуавей Мейт Хs в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9825 HiSilicon Kirin 990
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP12 Mali-G76 MP16
GPU-ядер 12 16
Частота GPU 770 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Note 10 Plus
2618
Mate Xs +14%
2992
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 10 Plus
451474
Mate Xs +3%
464697

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.5 EMUI 10
Размер системы из коробки 31.6 ГБ 15.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 55 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут) Да, SuperCharge (85% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 10 Plus +27%
12:07 ч.
Mate Xs
9:47 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 10 Plus +2%
18:50 ч.
Mate Xs
18:21 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 10 Plus +58%
32:32 ч.
Mate Xs
20:52 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Huawei Mate Xs
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 7535 x 5305
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 MP + 16 MP + 0 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 16 MP + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 Exmor RS (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив Да Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей -
Разрешение фото 3648 x 2736 -
Апертура f/1.6 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS -

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 20 21

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy Note 10 Plus
69.4 дБ
Mate Xs
н/д
Музыка
Galaxy Note 10 Plus
74.1 дБ
Mate Xs
н/д
Звонок
Galaxy Note 10 Plus
87.3 дБ
Mate Xs
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2019 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Август 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.19 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 10 Plus более удачной покупкой.

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