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Samsung Galaxy Note 10 Plus против Huawei P30 Pro

Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс
Samsung Galaxy Note 10 Plus
VS
Хуавей П30 Про
Huawei P30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 Plus с экраном 6.8" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 6.47-дюймового Huawei P30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • На 7% лучшая автономность (107 vs 100 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (794 против 611 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 24% выше плотность пикселей (495 vs 398 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 10 Plus и Huawei P30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 495 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 92.39% 88.89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Note 10 Plus +30%
794 нит
P30 Pro
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.3 мм 158 мм
Ширина 77.2 мм 73.4 мм
Толщина 7.9 мм 8.4 мм
Вес 196 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Аура, Черный, Красный Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 10 Plus +4%
92.39%
P30 Pro
88.89%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс и Хуавей П30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9825 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP12 Mali-G76 MP10
GPU-ядер 12 10
Частота GPU 770 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Note 10 Plus +53%
2618
P30 Pro
1708
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 10 Plus +12%
451474
P30 Pro
402230

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5 EMUI 10
Размер системы из коробки 31.6 ГБ 13.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 10 Plus
12:07 ч.
P30 Pro +18%
14:21 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 10 Plus
18:50 ч.
P30 Pro +9%
20:16 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 10 Plus +18%
32:32 ч.
P30 Pro
27:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Huawei P30 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 7360 x 4912
Зум Оптический, 2x Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 MP + 16 MP + 0 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3648 x 2736 6528 x 4896
Апертура f/1.6 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 29 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 21

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy Note 10 Plus
69.4 дБ
P30 Pro +1%
70 дБ
Музыка
Galaxy Note 10 Plus +2%
74.1 дБ
P30 Pro
73 дБ
Звонок
Galaxy Note 10 Plus
87.3 дБ
P30 Pro +3%
90 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.19 Вт/кг 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура		 - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 10 Plus более удачной покупкой.

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