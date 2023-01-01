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Samsung Galaxy Note 10 Plus против Motorola Edge Plus (2022)

Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс
VS
Моторола Эдж+ (2022)
Samsung Galaxy Note 10 Plus
Motorola Edge Plus (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 Plus с экраном 6.8" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 6.7-дюймового Motorola Edge Plus (2022), который имеет процессор Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 30 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 26% выше плотность пикселей (495 vs 393 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (792 против 681 нит)
Причины выбрать Motorola Edge Plus (2022)
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4300 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Смартфон на 2 года и 6 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – SM8450 Snapdragon 8 Gen 1
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • На 67% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1186 и 712 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 10 Plus
vs
Edge Plus (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 495 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 700 нит 600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 92.39% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.4% -
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 3.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Note 10 Plus +16%
792 нит
Edge Plus (2022)
681 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 163.06 мм
Ширина 77.2 мм 75.95 мм
Толщина 7.9 мм 8.79 мм
Вес 196 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Аура, Черный, Красный Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс и Моторола Эдж+ (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9825 Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2730 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 2 МБ 6 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Mali G76 MP12 Adreno 730
Частота GPU 770 МГц 818 МГц
FLOPS ~652 Гфлопс ~2236 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 139273 -
GPU 177762 -
Memory 118225 -
UX 114971 -
Total score 548019 -
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 38.8 °C -
Stability 97% 62%
Graphics test 20 FPS 49 FPS
Graphics score 3370 8232
PCMark 3.0
Web score 7231 12446
Video editing 5843 7660
Photo editing 19647 34547
Data manipulation 6856 11599
Writing score 11090 17986
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI 4.0 -
Размер системы из коробки 31.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут) Да (50% за 17 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:53 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:47 ч. -
Просмотр видео 14:19 ч. -
Игры 04:55 ч. -
Режим ожидания 97 ч. -
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Motorola Edge Plus (2022)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 114°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 16 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", OmniVision OV50A (CMOS)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark Примеры фото Motorola Edge Plus (2022) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 10000 x 6000
Апертура f/1.6 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 0.6 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2019 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Август 2019 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.19 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge Plus (2022) более удачной покупкой.

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