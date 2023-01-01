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Samsung Galaxy Note 10 Plus против Motorola Edge (2022)

Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс
VS
Моторола Эдж (2022)
Samsung Galaxy Note 10 Plus
Motorola Edge (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 Plus с экраном 6.8" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 6.6-дюймового Motorola Edge (2022), который имеет процессор MediaTek Dimensity 1050 и вышел на 37 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 24% выше плотность пикселей (495 vs 399 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Motorola Edge (2022)
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 3 года и 1 месяц новее
  • Весит на 26 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 10 Plus
vs
Edge (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 495 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 700 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 92.39% 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.4% -
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 3.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Note 10 Plus
792 нит
Edge (2022)
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 160.86 мм
Ширина 77.2 мм 74.24 мм
Толщина 7.9 мм 7.99 мм
Вес 196 граммов 170 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Аура, Черный, Красный Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 10 Plus +5%
92.39%
Edge (2022)
88.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс и Моторола Эдж (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9825 MediaTek Dimensity 1050
Макс. частота 2730 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G76 MP12 Mali-G610 MC3
Частота GPU 770 МГц 1000 МГц
FLOPS ~652 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Note 10 Plus +5%
548019
Edge (2022)
522887
CPU 139273 137500
GPU 177762 159729
Memory 118225 96303
UX 114971 129591
Total score 548019 522887
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 38.8 °C -
Stability 97% 97%
Graphics test 20 FPS 15 FPS
Graphics score 3370 2506
PCMark 3.0
Web score 7231 11399
Video editing 5843 7138
Photo editing 19647 25422
Data manipulation 6856 9341
Writing score 11090 16103
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 -
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI 4.0 -
Размер системы из коробки 31.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:10 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:47 ч. -
Просмотр видео 14:19 ч. -
Игры 04:55 ч. -
Режим ожидания 97 ч. -
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Motorola Edge (2022)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 16 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/1.5
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив Да - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3648 x 2736 6528 x 4896
Апертура f/1.6 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 0.7 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 19
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2019 года Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2019 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.19 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и автономность - выбирайте Motorola Edge (2022), а если производительность, программное обеспечение, камера, коммуникации и корпус – то Samsung Galaxy Note 10 Plus.

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