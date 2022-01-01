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Samsung Galaxy Note 10 Plus против Oppo Find X5 Pro

Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс
VS
Оппо Find X5 Про
Samsung Galaxy Note 10 Plus
Oppo Find X5 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 Plus с экраном 6.8" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 6.7-дюймового Oppo Find X5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 31 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 22 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Find X5 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 7% лучшая автономность (29:38 vs 27:48 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12.1 против 12
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 10 Plus
vs
Find X5 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 495 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 92.39% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.4% 98.1%
ШИМ (PWM) 250 Гц 361 Гц
Время отклика 3.6 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Note 10 Plus +4%
789 нит
Find X5 Pro
761 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 163.7 мм
Ширина 77.2 мм 73.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.5 мм
Вес 196 граммов 218 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Керамика
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Аура, Черный, Красный Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 10 Plus +3%
92.39%
Find X5 Pro
89.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс и Оппо Find X5 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9825 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2730 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 2 МБ 6 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Mali G76 MP12 Adreno 730
Частота GPU 770 МГц 818 МГц
FLOPS ~652 Гфлопс ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Note 10 Plus
548287
Find X5 Pro +84%
1008004
CPU 139273 233641
GPU 177762 443346
Memory 118225 174280
UX 114971 159010
Total score 548287 1008004
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% 63%
Graphics test 20 FPS 56 FPS
Graphics score 3359 9496
PCMark 3.0 score 9204 11740
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 12) Android 12.1
Оболочка UI One UI 4.0 ColorOS 12.1
Размер системы из коробки 31.6 ГБ 24.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут) Да (91% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:47 ч. 10:45 ч.
Просмотр видео 14:19 ч. 14:34 ч.
Игры 04:55 ч. 06:09 ч.
Режим ожидания 97 ч. 80 ч.
Общая автономность
Galaxy Note 10 Plus
27:48 ч.
Find X5 Pro +7%
29:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Oppo Find X5 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 110°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 16 МП + 0 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 50 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark Примеры фото Oppo Find X5 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3648 x 2736 6560 x 4928
Апертура f/1.6 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 21 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Note 10 Plus
85.7 дБ
Find X5 Pro +4%
89.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2019 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Август 2019 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.19 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X5 Pro более удачной покупкой.

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