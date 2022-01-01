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Samsung Galaxy Note 10 Plus против A53 5G

Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс
VS
Самсунг Галакси А53 5G
Samsung Galaxy Note 10 Plus
Samsung Galaxy A53 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 Plus с экраном 6.8" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A53 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 32 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 22% выше плотность пикселей (495 vs 405 PPI)
  • Тонкие рамки – на 6.99% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Samsung Galaxy A53 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • На 18% лучшая автономность (32:32 vs 27:35 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 1280

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 10 Plus
vs
Galaxy A53 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 495 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 92.39% 85.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.4% -
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 3.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy Note 10 Plus
790 нит
Galaxy A53 5G +5%
830 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 159.6 мм
Ширина 77.2 мм 74.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.1 мм
Вес 196 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Аура, Черный, Красный Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс и Самсунг Галакси А53 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9825 Samsung Exynos 1280
Макс. частота 2730 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G76 MP12 Mali-G68
Частота GPU 770 МГц 1000 МГц
FLOPS ~652 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Note 10 Plus +27%
549367
Galaxy A53 5G
433225
CPU 139273 124022
GPU 177762 123474
Memory 118225 74582
UX 114971 111356
Total score 549367 433225
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 19 FPS -
Graphics score 3326 -
PCMark 3.0 score 9419 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 12
Оболочка UI One UI 3.1 One UI 4.1
Размер системы из коробки 31.6 ГБ 36 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:24 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:37 ч. 09:42 ч.
Просмотр видео 14:19 ч. 16:03 ч.
Игры 04:43 ч. 05:57 ч.
Режим ожидания 97 ч. 111 ч.
Общая автономность
Galaxy Note 10 Plus
27:35 ч.
Galaxy A53 5G +18%
32:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Samsung Galaxy A53 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 16 МП + 0 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив Да - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy A53 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3648 x 2736 6464 x 4864
Апертура f/1.6 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Март 2022 года
Дата начала продаж Август 2019 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.19 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy Note 10 Plus, а если дисплей и автономность – то Samsung Galaxy A53 5G.

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