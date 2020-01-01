Samsung Galaxy Note 10 Plus против Note 10 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 Plus с экраном 6.8" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy Note 10 Lite, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
- На 16% лучшая автономность (107 vs 92 часов)
- На 26% выше плотность пикселей (495 vs 394 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- На 26% выше максимальная яркость экрана (794 против 631 нит)
- Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Тонкие рамки – на 5.79% выше полезная площадь экрана
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 10 Plus и Samsung Galaxy Note 10 Lite
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3040 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|20:9
|Плотность пикселей
|495 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|92.39%
|86.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|163.7 мм
|Ширина
|77.2 мм
|76.1 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.7 мм
|Вес
|196 граммов
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Аура, Черный, Красный
|Черный, Аура, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9825
|Samsung Exynos 9 Octa 9810
|Архитектура
|2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
|4 ядра по 2.7 ГГц (M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2700 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP12
|Mali-G72 MP18
|GPU-ядер
|12
|18
|Частота GPU
|770 МГц
|572 МГц
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
725
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Note 10 Plus +27%
2618
2058
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 10 Plus +29%
451474
350375
Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu (#58 и #97)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|One UI 2,5
|Размер системы из коробки
|31.6 ГБ
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:07 ч.
Galaxy Note 10 Lite +19%
14:37 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 10 Plus +21%
18:50 ч.
15:23 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 10 Plus +20%
32:32 ч.
27:03 ч.
Рейтинг времени автономной работы (#53 и #85)
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 12 MP + 16 MP + 0 MP)
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|6464 x 4864
|Апертура
|f/1.6
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|20
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
69.4 дБ
Музыка
74.1 дБ
Звонок
87.3 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Январь 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.19 Вт/кг
|0.29 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|1.08 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 10 Plus более удачной покупкой.
Опрос
14 (56%)
11 (44%)
Всего проголосовало: 25
Сравнения с конкурентами
- Huawei P30 Pro против Samsung Galaxy Note 10 Plus
- Apple iPhone 11 Pro Max против Samsung Galaxy Note 10 Plus
- Xiaomi Mi Note 10 Pro против Samsung Galaxy Note 10 Plus
- Samsung Galaxy S20 Ultra против Samsung Galaxy Note 10 Plus
- Apple iPhone XS Max против Samsung Galaxy Note 10 Plus
- Samsung Galaxy S10e против Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Samsung Galaxy A51 против Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Xiaomi Redmi Note 8 против Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Xiaomi Mi Note 10 Pro против Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 10 против Samsung Galaxy Note 10 Lite