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Samsung Galaxy Note 10 против Apple iPhone 12 Pro Max

Самсунг Галакси Ноут 10
Samsung Galaxy Note 10
VS
Эпл Айфон 12 Про Макс
Apple iPhone 12 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10
  • Современный порт USB Type-C
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против NVMe
  • Функция реверсивной зарядки
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 58 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.3 мм уже
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • На 14% выше плотность пикселей (458 vs 401 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1551 и 722 баллов)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 10 и Apple iPhone 12 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.3 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 -
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Note 10
789 нит
iPhone 12 Pro Max +2%
808 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 151 мм 160.8 мм
Ширина 71.8 мм 78.1 мм
Толщина 7.9 мм 7.4 мм
Вес 168 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Розовый Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноут 10 и Эпл Айфон 12 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9825 Apple A14 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55) 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
CPU ядер 8 6
Частота 2730 МГц 3100 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G76 MP12 Apple A14 Bionic GPU
GPU-ядер 12 4
Частота GPU 770 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 10
444084
iPhone 12 Pro Max +33%
590816

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 14
Оболочка UI One UI 2.5 -
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3687 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 30 минут) Да
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (12 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 10 vs Apple iPhone 12 Pro Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4290 x 2800
Зум Оптический, 2x Оптический, 2.5x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP) 4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 4290 x 2800
Апертура f/1.6 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 20 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2019 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Август 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.52 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (25 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Гарнитура AKG USB Type-C
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и программное обеспечение - выбирайте Apple iPhone 12 Pro Max, а если камера, коммуникации и корпус – то Samsung Galaxy Note 10.

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