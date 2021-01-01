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Samsung Galaxy Note 10 против Asus ROG Phone 5 Ultimate

Самсунг Галакси Ноут 10
VS
Асус Рог Фон 5 Ultimate
Samsung Galaxy Note 10
Asus ROG Phone 5 Ultimate

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 5 Ultimate, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 12 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 9.4% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 71 грамм меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.5 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Asus ROG Phone 5 Ultimate
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 2500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3500 мАч
  • Имеет в 2.3 раза больше оперативной памяти: 18 ГБ против 8 ГБ
  • Показывает на 68% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.48" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 10
vs
ROG Phone 5 Ultimate

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.3 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 82%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.1% -
ШИМ (PWM) 236 Гц -
Время отклика 8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy Note 10
780 нит
ROG Phone 5 Ultimate +2%
794 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151 мм 173 мм
Ширина 71.8 мм 77.3 мм
Толщина 7.9 мм 9.9 мм
Вес 168 граммов 239 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Розовый Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноут 10 и Асус Рог Фон 5 Ultimate в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9825 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2730 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G76 MP12 Adreno 660
Частота GPU 770 МГц 840 МГц
FLOPS ~943 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 18 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 ROG UI
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (12 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 30 минут) Да, Quick Charge 5 (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:07 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 10 vs Asus ROG Phone 5 Ultimate
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 125°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3648 x 2736 6000 x 4000
Апертура f/1.6 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 35 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2019 года Март 2021 года
Дата начала продаж Август 2019 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.52 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (25 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Гарнитура AKG USB Type-C
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus ROG Phone 5 Ultimate более удачной покупкой.

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