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Samsung Galaxy Note 10 против Huawei Honor 30 Pro Plus

Самсунг Галакси Ноут 10
Samsung Galaxy Note 10
VS
Хуавей Хонор 30 Про Плюс
Huawei Honor 30 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 6.57-дюймового Huawei Honor 30 Pro Plus, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (789 против 589 нит)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 22 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Honor 30 Pro Plus
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 8% лучшая автономность (99 vs 92 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3500 мАч
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 10 и Huawei Honor 30 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.3 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Note 10 +34%
789 нит
Honor 30 Pro Plus
589 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 151 мм 160.3 мм
Ширина 71.8 мм 73.6 мм
Толщина 7.9 мм 8.4 мм
Вес 168 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Розовый Титановый Серебристый, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноут 10 и Хуавей Хонор 30 Про Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9825 HiSilicon Kirin 990 5G
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP12 Mali-G76 MP16
GPU-ядер 12 16
Частота GPU 770 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 10
444084
Honor 30 Pro Plus +15%
512542

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.5 Magic UI 3.1.1
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (12 Вт) Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 10
11:49 ч.
Honor 30 Pro Plus +18%
13:52 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 10 +6%
18:05 ч.
Honor 30 Pro Plus
17:01 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 10 +7%
25:06 ч.
Honor 30 Pro Plus
23:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 10 vs Huawei Honor 30 Pro Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP) 4 (50 МП + 8 MP + 16 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Honor 30 Pro Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3648 x 2736 6464 x 4864
Апертура f/1.6 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 20 21

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Август 2019 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.52 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (25 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Гарнитура AKG USB Type-C
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, батарея и камера - выбирайте Huawei Honor 30 Pro Plus, а если корпус и звук – то Samsung Galaxy Note 10.

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