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Samsung Galaxy Note 10 против OnePlus 7 Pro

Самсунг Галакси Ноут 10
Samsung Galaxy Note 10
VS
Ванплас 7 Про
OnePlus 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 августа 2019 года Samsung Galaxy Note 10 с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 9825, против 6.67-дюймового OnePlus 7 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 8% лучшая автономность (92 vs 85 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (789 против 617 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 38 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 29% выше плотность пикселей (516 vs 401 PPI)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3500 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 10 и OnePlus 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.3 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 516 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Note 10 +28%
789 нит
7 Pro
617 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 151 мм 162.6 мм
Ширина 71.8 мм 75.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.8 мм
Вес 168 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость IP68 IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Розовый Синий, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 10 +4%
91.4%
7 Pro
88.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноут 10 и Ванплас 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9825 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55) 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP12 Adreno 640
GPU-ядер 12 -
Частота GPU 770 МГц 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Note 10
722
7 Pro +2%
737
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Note 10
2567
7 Pro +7%
2734
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 10
444084
7 Pro +5%
467977

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5 OxygenOS 10
Размер системы из коробки 20 ГБ 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 30 минут) Да, Warp Charge (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (12 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 10 +14%
11:49 ч.
7 Pro
10:10 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 10 +26%
18:05 ч.
7 Pro
14:33 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 10
25:06 ч.
7 Pro +37%
34:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 10 vs OnePlus 7 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 117°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 4608 x 3456
Апертура f/1.6 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Galaxy Note 10
н/д
7 Pro
118
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Galaxy Note 10
н/д
7 Pro
111

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 20 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy Note 10
70.2 дБ
7 Pro +15%
80.4 дБ
Музыка
Galaxy Note 10
73.4 дБ
7 Pro +7%
78.7 дБ
Звонок
Galaxy Note 10
85.9 дБ
7 Pro +2%
87.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг 1.199 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.52 Вт/кг 1.394 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (25 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Гарнитура AKG USB Type-C
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy Note 10, а если дисплей и звук – то OnePlus 7 Pro.

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