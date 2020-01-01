Samsung Galaxy Note 20 Ultra против Apple iPhone 12 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Note 20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 990, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Камера имеет оптический зум 5x
- Комплектуется на 813 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3687 мАч
- Современный порт USB Type-C
- На 28% выше максимальная яркость экрана (1031 против 808 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
- Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU
- На 62% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1551 и 958 баллов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Note 20 Ultra и Apple iPhone 12 Pro Max
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.9 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3088 пикселей
|1284 x 2778 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|496 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|-
|Соотношение экрана к корпусу
|91.7%
|87.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|164.8 мм
|160.8 мм
|Ширина
|77.2 мм
|78.1 мм
|Толщина
|8.1 мм
|7.4 мм
|Вес
|208 граммов
|226 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Бронзовый, Черный, Белый
|Графитовый, Серебристый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 990
|Apple A14 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.73 ГГц (M5 Mongoose), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex A75), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
|4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2730 МГц
|3100 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Apple A14 Bionic GPU
|GPU-ядер
|11
|4
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|-
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 12 Pro Max +62%
1551
Geekbench 5 (многоядерный)
2843
iPhone 12 Pro Max +48%
4198
AnTuTu Benchmark 8
512934
iPhone 12 Pro Max +15%
590816
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|iOS 14
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|-
|Размер системы из коробки
|34.7 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|3687 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|-
|Быстрая зарядка
|Да (43% за 30 минут)
|Да
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:20 ч.
Время просмотра видео
17:21 ч.
Время разговора (3G)
23:55 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|4290 x 2800
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 2.5x
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 12 MP + 12 MP + 0.3 MP)
|4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|20
|22
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для головы
|0.319 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.557 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарантия
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy Note 20 Ultra, а если производительность и программное обеспечение – то Apple iPhone 12 Pro Max.
Опрос
25 (92.6%)
2 (7.4%)
Всего проголосовало: 27
Сравнения с конкурентами
- Apple iPhone 11 Pro Max vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Samsung Galaxy S20 Ultra vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Samsung Galaxy Note 10 vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- OnePlus 8 Pro vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Samsung Galaxy Note 9 vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Apple iPhone 11 Pro vs Apple iPhone 12 Pro Max
- Samsung Galaxy S20 Ultra vs Apple iPhone 12 Pro Max
- Apple iPhone XS Max vs Apple iPhone 12 Pro Max
- Huawei P40 Pro Plus vs Apple iPhone 12 Pro Max