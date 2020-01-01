Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Note 20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 990, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.