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Samsung Galaxy Note 20 Ultra против Google Pixel Fold

71 из 100
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
VS
79 из 100
Google Pixel Fold
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Google Pixel Fold

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Note 20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 990, против 7.6-дюймового Google Pixel Fold, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 33 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 31% выше плотность пикселей (496 vs 378 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Лучше лежит в руке - корпус на 62.5 мм уже
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 75 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel Fold
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
  • Комплектуется на 321 мАч более емким аккумулятором – 4821 против 4500 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor G2
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1100 и 950 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 20 Ultra
vs
Pixel Fold

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.9 дюймов 7.6 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1840 x 2208 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 -
Плотность пикселей 496 точек на дюйм 378 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да -
Макс. заявленная яркость 600 нит 1200 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1450 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 91.7% 82.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Note 20 Ultra
1017 нит
Pixel Fold
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.8 мм 158.7 мм
Ширина 77.2 мм 139.7 мм
Толщина 8.1 мм 5.8 мм
Вес 208 граммов 283 грамма
Водонепроницаемость IP68 IPX8
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Коричневый Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 20 Ultra +11%
91.7%
Pixel Fold
82.7%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy Note 20 Ultra и Google Pixel Fold в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 Google Tensor G2
Макс. частота 2730 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Mali-G710 MP7
Частота GPU 800 МГц 850 МГц
FLOPS ~1126 Гфлопс ~1153 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Note 20 Ultra
550564
Pixel Fold +38%
759454
CPU 92406 -
GPU 216567 -
Memory 125152 -
UX 116586 -
Total score 550564 759454
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 37.3 °C -
Stability 49% -
Graphics test 25 FPS -
Graphics score 4249 -
Web score 8902 -
Video editing 6868 -
Photo editing 28815 -
Data manipulation 8817 -
Writing score 10806 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов - 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.0 -
Размер системы из коробки 34.7 ГБ -

Батарея

Объем 4500 мАч 4821 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (43% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:59 ч. -
Просмотр видео 13:52 ч. -
Игры 04:58 ч. -
Режим ожидания 74 ч. -
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Google Pixel Fold
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 121°
Количество объективов 4 (108 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП) 3 (48 МП + 10.8 МП + 10.8 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 10.8 МП
- Апертура: f/3.1
- Фокусное расстояние: 112 мм
- Сенсор: 1/3.1"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 10.8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 Ultra от DxOMark Примеры фото Google Pixel Fold от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 -
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.2" 1/4"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2020 года Май 2023 года
Дата начала продаж Август 2020 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.319 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.557 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel Fold более удачной покупкой.

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