Samsung Galaxy Note 20 Ultra против Google Pixel Fold
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Note 20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 990, против 7.6-дюймового Google Pixel Fold, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 33 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 31% выше плотность пикселей (496 vs 378 PPI)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Лучше лежит в руке - корпус на 62.5 мм уже
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 75 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel Fold
- На 0.7" большая диагональ экрана
- Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
- Комплектуется на 321 мАч более емким аккумулятором – 4821 против 4500 мАч
- Более энергоэффективный CPU – Google Tensor G2
- На 16% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1100 и 950 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
85*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.9 дюймов
|7.6 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3088 пикселей
|1840 x 2208 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|-
|Плотность пикселей
|496 точек на дюйм
|378 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|-
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|1200 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1450 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|91.7%
|82.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|96.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|245 Гц
|-
|Время отклика
|6 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.8 мм
|158.7 мм
|Ширина
|77.2 мм
|139.7 мм
|Толщина
|8.1 мм
|5.8 мм
|Вес
|208 граммов
|283 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IPX8
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Коричневый
|Черный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 990
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|2730 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Mali-G710 MP7
|Частота GPU
|800 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~1126 Гфлопс
|~1153 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel Fold +16%
1100
Geekbench 5 (многоядерный)
2801
Pixel Fold +18%
3312
|CPU
|92406
|-
|GPU
|216567
|-
|Memory
|125152
|-
|UX
|116586
|-
|Total score
|550564
|759454
|Пиковая температура корпуса
|37.3 °C
|-
|Stability
|49%
|-
|Graphics test
|25 FPS
|-
|Graphics score
|4249
|-
|Web score
|8902
|-
|Video editing
|6868
|-
|Photo editing
|28815
|-
|Data manipulation
|8817
|-
|Writing score
|10806
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|-
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|-
|Размер системы из коробки
|34.7 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4821 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (20 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (43% за 30 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|-
|Веб-серфинг
|08:59 ч.
|-
|Просмотр видео
|13:52 ч.
|-
|Игры
|04:58 ч.
|-
|Режим ожидания
|74 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|121°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
|3 (48 МП + 10.8 МП + 10.8 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 10.8 МП
- Апертура: f/3.1
- Фокусное расстояние: 112 мм
- Сенсор: 1/3.1"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 10.8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 Ultra от DxOMark
|Примеры фото Google Pixel Fold от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|-
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.2"
|1/4"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Pixel Fold +12%
137
Качество видео
Pixel Fold +24%
131
Итоговая оценка камеры
Pixel Fold +11%
133
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.319 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.557 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel Fold более удачной покупкой.
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