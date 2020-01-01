Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Note 20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 990, против 6.76-дюймового Huawei Mate 40 Pro Plus, который имеет процессор Kirin 9000 5G и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.