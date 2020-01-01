Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy Note 20 Ultra vs Huawei P40 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Note 20 Ultra против Huawei P40

Самсунг Галакси Ноут 20 Ультра
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
VS
Хуавей П40
Huawei P40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Note 20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 990, против 6.1-дюймового Huawei P40, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • На 76% выше максимальная яркость экрана (1022 против 581 нит)
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3800 мАч
  • На 12% лучшая автономность (100 vs 89 часов)
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • На 18% выше плотность пикселей (496 vs 422 PPI)
Причины выбрать Huawei P40
  • Весит на 33 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 20 Ultra
vs
Huawei P40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.9 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 496 точек на дюйм 422 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.7% 86.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% 129.7%
ШИМ (PWM) 245 Гц 245 Гц
Время отклика 6 мс 7 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy Note 20 Ultra +76%
1022 нит
Huawei P40
581 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164.8 мм 148.9 мм
Ширина 77.2 мм 71.1 мм
Толщина 8.1 мм 8.5 мм
Вес 208 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Бронзовый, Черный, Белый Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноут 20 Ультра и Хуавей П40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 HiSilicon Kirin 990 5G
Макс. частота 2730 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Mali G76 MP16
GPU-ядер 11 16
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс ~896 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Note 20 Ultra +5%
509784
Huawei P40
484877

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.5 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 34.7 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (43% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 20 Ultra +7%
14:20 ч.
Huawei P40
13:28 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 20 Ultra
17:21 ч.
Huawei P40 +7%
18:37 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 20 Ultra +6%
23:55 ч.
Huawei P40
22:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Huawei P40
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8200 x 6100
Зум Оптический, 5x Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3872 x 2592 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 20 21

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Note 20 Ultra +12%
88.2 дБ
Huawei P40
79 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.319 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.557 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарантия		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 20 Ultra более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. iPhone 11 Pro Max против Galaxy Note 20 Ultra
2. Galaxy S20 Ultra против Galaxy Note 20 Ultra
3. Galaxy Note 10 против Galaxy Note 20 Ultra
4. 8 Pro против Galaxy Note 20 Ultra
5. Galaxy Note 9 против Galaxy Note 20 Ultra
6. Redmi Note 9S против Huawei P40
7. P30 Pro против Huawei P40
8. iPhone 11 Pro Max против Huawei P40
9. Mi Note 10 Pro против Huawei P40
10. Galaxy S20 Ultra против Huawei P40

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях