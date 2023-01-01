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Samsung Galaxy Note 20 Ultra против Huawei P60 Pro

71 из 100
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
VS
85 из 100
Huawei P60 Pro
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Huawei P60 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Note 20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 990, против 6.67-дюймового Huawei P60 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 32 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • На 12% выше плотность пикселей (496 vs 444 PPI)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei P60 Pro
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 14% лучшая автономность (30:13 vs 26:27 часов)
  • Поддерживает более мощную зарядку (88W vs 25W)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
  • Комплектуется на 315 мАч более емким аккумулятором – 4815 против 4500 мАч
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (1127 против 1021 нит)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Функция
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Экран:
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Производительность:
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Автономность:
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Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 20 Ultra
vs
P60 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.9 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1220 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 496 точек на дюйм 444 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 550 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.7% 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Note 20 Ultra
1021 нит
P60 Pro +10%
1127 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.8 мм 161 мм
Ширина 77.2 мм 74.5 мм
Толщина 8.1 мм 8.3 мм
Вес 208 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Коричневый Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 20 Ultra +2%
91.7%
P60 Pro
89.8%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy Note 20 Ultra и Huawei P60 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2730 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 2 МБ 6 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 730
Частота GPU 800 МГц 875 МГц
FLOPS ~1126 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Note 20 Ultra
2803
P60 Pro +51%
4223
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Note 20 Ultra
545698
P60 Pro +122%
1212995
CPU 92406 240420
GPU 216567 563919
Memory 125152 222701
UX 116586 186528
Total score 545698 1212995
3DMark Wild Life Performance
Galaxy Note 20 Ultra
4248
P60 Pro +149%
10558
Пиковая температура корпуса 37.3 °C -
Stability 46% 41%
Graphics test 25 FPS 63 FPS
Graphics score 4248 10558
PCMark 3.0
Web score 8927 -
Video editing 6873 -
Photo editing 28845 -
Data manipulation 8865 -
Writing score 10990 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов - 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.0 EMUI 13.1
Размер системы из коробки 34.7 ГБ -

Батарея

Объем 4500 мАч 4815 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 88 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (43% за 30 минут) Да (58% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 0:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:59 ч. 12:10 ч.
Просмотр видео 13:52 ч. 12:38 ч.
Игры 04:58 ч. 05:00 ч.
Режим ожидания 74 ч. 87 ч.
Общая автономность
Galaxy Note 20 Ultra
26:27 ч.
P60 Pro +14%
30:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Huawei P60 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x Оптический, 3.5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (108 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП) 3 (48 МП + 48 МП + 13 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.4", Sony IMX888 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 Ultra от DxOMark Примеры фото Huawei P60 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 4160 x 3120
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Note 20 Ultra
88.8 дБ
P60 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2020 года Март 2023 года
Дата начала продаж Август 2020 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.319 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.557 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Да, 88 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P60 Pro более удачной покупкой.

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