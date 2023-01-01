Samsung Galaxy Note 20 Ultra против Motorola Edge 30 Ultra
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Note 20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 990, против 6.67-дюймового Motorola Edge 30 Ultra, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 26% выше плотность пикселей (496 vs 395 PPI)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Motorola Edge 30 Ultra
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 25% лучшая автономность (32:57 vs 26:27 часов)
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
- На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1268 и 942 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.9 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3088 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|496 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1250 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|91.7%
|90.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|96.9%
|96.1%
|ШИМ (PWM)
|245 Гц
|720 Гц
|Время отклика
|6 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|164.8 мм
|161.76 мм
|Ширина
|77.2 мм
|73.5 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.39 мм
|Вес
|208 граммов
|198.5 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP52
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Бронзовый, Черный, Белый
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 990
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|2730 МГц
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|2 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Adreno 730
|Частота GPU
|800 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~1196 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Edge 30 Ultra +35%
1268
Geekbench 5 (многоядерный)
2804
Edge 30 Ultra +51%
4228
|CPU
|92406
|250683
|GPU
|216567
|483779
|Memory
|125152
|186120
|UX
|116586
|180959
|Total score
|549382
|1091043
|Пиковая температура корпуса
|37.3 °C
|36.2 °C
|Stability
|46%
|75%
|Graphics test
|25 FPS
|34 FPS
|Graphics score
|4247
|5734
|Web score
|8939
|13720
|Video editing
|6882
|8148
|Photo editing
|28631
|30885
|Data manipulation
|8806
|12766
|Writing score
|10714
|18485
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|-
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 13)
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|-
|Размер системы из коробки
|34.7 ГБ
|19 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4610 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|125 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (43% за 30 минут)
|Да (95% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|0:33 ч.
|Веб-серфинг
|08:59 ч.
|11:04 ч.
|Просмотр видео
|13:52 ч.
|15:48 ч.
|Игры
|04:58 ч.
|05:25 ч.
|Режим ожидания
|74 ч.
|105 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|200 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|16384 x 12288
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|114°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
|3 (200 МП + 50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 Ultra от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|60 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|4576 x 3296
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|0.61 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.2"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.319 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.557 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарантия
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Motorola Edge 30 Ultra, а если программное обеспечение – то Samsung Galaxy Note 20 Ultra.
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