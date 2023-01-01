Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy Note 20 Ultra vs Motorola Razr – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Note 20 Ultra против Motorola Razr

71 из 100
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
VS
72 из 100
Motorola Razr
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Motorola Razr

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Note 20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 990, против 6.9-дюймового Motorola Razr, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и вышел на 34 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 20% выше плотность пикселей (496 vs 413 PPI)
  • Тонкие рамки – на 6.6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Motorola Razr
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 2 года и 10 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 7 Gen 1
  • Весит на 19.4 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 20 Ultra
vs
Motorola Razr

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.9 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 22:9
Плотность пикселей 496 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 91.7% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% 98.6%
ШИМ (PWM) 245 Гц 180 Гц
Время отклика 6 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Note 20 Ultra
1032 нит
Motorola Razr +3%
1064 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.8 мм 170.8 мм
Ширина 77.2 мм 74 мм
Толщина 8.1 мм 7.4 мм
Вес 208 граммов 188.6 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Коричневый Синий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy Note 20 Ultra и Motorola Razr в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
Макс. частота 2730 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 644
Частота GPU 800 МГц -
FLOPS ~1126 Гфлопс ~1014 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 92406 -
GPU 216567 -
Memory 125152 -
UX 116586 -
Total score 555052 562973
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 37.3 °C 50.2 °C
Stability 49% -
Graphics test 25 FPS -
Graphics score 4249 -
PCMark 3.0
Web score 8916 -
Video editing 6869 -
Photo editing 28845 -
Data manipulation 8839 -
Writing score 10870 -
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.0 My UX
Размер системы из коробки 34.7 ГБ 16 ГБ

Батарея

Объем 4500 мАч 4200 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (43% за 30 минут) Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:01 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:59 ч. 10:15 ч.
Просмотр видео 13:52 ч. 12:24 ч.
Игры 04:58 ч. 04:53 ч.
Режим ожидания 74 ч. 79 ч.
Общая автономность
Galaxy Note 20 Ultra
26:27 ч.
Motorola Razr +3%
27:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Motorola Razr
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 -
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП) 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Hynix Hi1336 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3872 x 2592 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.3
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Note 20 Ultra +15%
88.8 дБ
Motorola Razr
77.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2020 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Август 2020 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.319 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.557 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее игры и автономность - выбирайте Motorola Razr, а если камера, производительность, программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук – то Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 14 Pro и Motorola Razr
2. Apple iPhone 13 mini и Motorola Razr
3. Apple iPhone 14 и Motorola Razr
4. Motorola Razr Plus и Motorola Razr
5. Samsung Galaxy Z Flip 4 и Motorola Razr
6. Samsung Galaxy S23 Plus и Samsung Galaxy Note 20 Ultra
7. Samsung Galaxy S23 и Samsung Galaxy Note 20 Ultra
8. Samsung Galaxy S23 Ultra и Samsung Galaxy Note 20 Ultra
9. Samsung Galaxy Z Fold 5 и Samsung Galaxy Note 20 Ultra
10. Samsung Galaxy Z Flip 4 и Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры