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Samsung Galaxy Note 20 против Asus Zenfone 8

Самсунг Галакси Ноут 20
VS
Асус Зенфон 8
Samsung Galaxy Note 20
Asus Zenfone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Note 20 с экраном 6.7" и чипом Exynos 990, против 5.9-дюймового Asus Zenfone 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
  • Тонкие рамки – на 6.3% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Asus Zenfone 8
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (800 против 614 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 13% выше плотность пикселей (446 vs 393 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Note 20
vs
Zenfone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 5.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 446 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.2% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.9%
ШИМ (PWM) 250 Гц 495 Гц
Время отклика 6.4 мс 3.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy Note 20
614 нит
Zenfone 8 +30%
800 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 161.6 мм 148 мм
Ширина 75.2 мм 68.5 мм
Толщина 8.3 мм 8.9 мм
Вес 192 грамма 169 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Бронзовый, Мята, Графит Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Note 20 +8%
89.2%
Zenfone 8
82.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Ноут 20 и Асус Зенфон 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2730 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 660
Частота GPU 550 МГц 840 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2400 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Note 20
925
Zenfone 8 +19%
1101
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Note 20
2737
Zenfone 8 +31%
3580
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Note 20
539953
Zenfone 8 +52%
820997
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI One UI 2.5 ZenUI 8
Размер системы из коробки 35 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 5 (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Note 20
н/д
Zenfone 8
12:34 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Note 20
н/д
Zenfone 8
15:47 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Note 20
н/д
Zenfone 8
21:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Note 20 vs Asus Zenfone 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 112°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 2 (64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 от DxOMark Примеры фото Asus Zenfone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 28 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.93"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Note 20 +1%
87.9 дБ
Zenfone 8
86.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2020 года Май 2021 года
Дата начала продаж Август 2020 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.359 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.366 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники AKG		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и программное обеспечение - выбирайте Asus Zenfone 8, а если автономность – то Samsung Galaxy Note 20.

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